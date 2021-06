green

El atacante pereirano anotó los goles del triunfo 2-0 de Millonarios contra el equipo barranquillero, resultado que le permitió el primer cupo a la final de la Liga BetPlay a pesar de que terminó en medio de agresiones entre los jugadores.

Fernando Uribe llegó a 11 tantos y con eso se pone, junto a Jefferson Duque, como el máximo artillero del torneo local. Por eso, su celebración tuvo muchos ingredientes luego de acercarse tanto al sueño de ser campeón del fútbol colombiano.

El atacante, que en la actualidad es el de mejor salario de Millonarios, compartió con sus seguidores los momentos de festejo luego de esa sufrida clasificación frente a Junior de Barranquilla.

Celebración de Fernando Uribe por pasar a la final con Millonarios

El artillero publicó por medio de su cuenta personal de Instagram dos historias en las que mostró detalles reveladores acerca de la alegría por acercarse al anhelado título del equipo azul, que recibió la felicitación de un periodista argentino.

El primero fue un video en el que Fernando Uribe mostró cómo con canciones alusivas de Millonarios cantaron junto a su esposa e hijos, luego de ese logro en el estadio El Campín de Bogotá.

La segunda imagen corresponde a una conversación en WhatsApp con un contacto que se describe como ‘Papá’, quien le reconoce la gran emoción por su clasificación a la final. Así fue la charla:

Papá: “Hablé con su mamá y también estaba llorando de la alegría y agradecida con Dios y la virgencita, que siempre nos escuchan. Esos viejos suyos son muy llorones”.

Fernando Uribe: “Qué locura, pero ustedes no fueron los únicos que lloraron, a mí se me vinieron todos los sentimientos juntos”.

Papá: “Devolví ‘cassette’, cuando estabas prácticamente sin equipo y con deseos de retirarte. También cuando nos reunimos con Camilo en el comedor y llegamos a la conclusión de que el dinero no importaba e íbamos por la gloria a la capital apostándola toda”.

El padre reconoce cómo también el apoyo de la hinchada fue tan valioso y lo invita a disfrutar, pues hay muchos sentimientos encontrados en estos momentos:

Estos fueron los videos con la alegría de Uribe y su familia y esa conversación personal en las historias de Instagram: