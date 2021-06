green

El partido en el que Millonarios venció a Junior y clasificó a la final de la Liga BetPlay terminó con una gran pelea en el campo de juego. Los protagonistas fueron Ricardo Márquez, quien recibió manotazos y empujones de Sebastián Viera, Homer Martínez y Didier Moreno.

Posteriormente se conoció que cinco futbolistas de Junior llegaron hasta el camerino de Millonarios y allá tuvieron un altercado con un oficial de la Policía, razón por al que los directivos del club bogotano interpondrán las denuncias correspondientes.

Aunque eso no opacó la gran celebración de los azules en su vestuario. Durante una transmisión en vivo en su Instagram, los futbolistas mostraron mucha felicidad y luego compartieron una foto de todos juntos.

Unidos y felices por llegar a la final, los embajadores sonrieron y en la imagen apareció Ricardo Márquez mostrando abdominales y sin rastro alguno de que lo hayan golpeado con mucha fuerza.

Jugador de Junior le da lección a Ricardo Márquez

Uno de los jugadores que no fue titular pero sí estuvo en el partido fue Juan David Rodríguez, habilidoso volante central que perdió un poco de protagonismo en este 2021, pero que se destacó en el pasado.

En su cuenta de Instagram (@jdrodriguezoficial), el futbolista publicó una historia en la que le dijo unas sentidas palabras al delantero samario. En el pasado a Márquez se le ha criticado por su temperamento, pero en esta oportunidad Rodríguez quiso darle una lección de humildad.

“El día que descendiste no te lo grité en la cara, ni mucho menos lo celebré. Por el contrario fui a darte ánimo y a decirte que mejores cosas vendrían, pero veo que no lo entendiste, que de mi ejemplo no te quedó nada“, le escribió en un texto acompañado de una foto de un partido entre Once Caldas y Unión Magdalena, clubes en los que jugaban antes.

Posteriormente, Rodríguez dio luces de qué fue lo que hizo Márquez para desatar la molestia de los jugadores de Junior que lo golpearon en varias oportunidades.

“Celebrar tu victoria en nuestra cara es un acto que no genera nada bueno en estos momentos. Ojalá puedas corregir y entender que de los buenos actos, mejores cosas siempre vienen. Un abrazo”, fue como terminó su texto.

Esta es la imagen que compartió en su cuenta de Instagram el jugador de Junior:

Aunque Juan David Rodríguez no estuvo implicado en la pelea en el campo de juego, Didier Moreno, quien sí participó de este bochornoso hecho fue a la rueda de prensa, pero no quiso hablar mucho sobre la situación.

“Son cosas que pasan dentro del campo y se quedan allá. No es más que eso. Frustrado por perder, pero ya nosotros miraremos a ver qué fue lo que pasó y seguir adelante”, comentó.

Estas fueron sus palabras a los medios de comunicación, mientras que en los azules no hubo preguntas de este tipo: