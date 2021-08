Este viernes se cierra el mercado de pases de la Liga BetPlay y Millonarios se está moviendo contra el reloj para concretar una contratación de última hora. Así lo reconoció esta mañana el propio técnico Alberto Gamero, quien en rueda de prensa señaló que el club está avanzando en el fichaje de uno o dos jugadores.

La información sorprendió a propios y extraños, ya que los mismos hinchas del cuadro azul dudaban de la gestión que pudieran llevar a cabo los directivos por estos días y daban por hecho que al equipo no llegaría ningún jugador nuevo.

Después del mensaje que dio Gamero, el periodista Julián Capera estableció que el nuevo jugador de Millonarios sería el volante de marca Daniel Giraldo, que jugó en Santa Fe durante los últimos años y se convirtió en uno de los mejores futbolistas del club ‘cardenal’ durante ese tiempo.

Giraldo no renovó contrató con el cuadro albirrojo y tenía aspiraciones de continuar su carrera en el fútbol del exterior, pero esas posibilidades finalmente no se concretaron y Millonarios vio allí la manera de quedarse con un jugador que rindió bien en su máximo rival y que no representaría un gasto tan grande para sus finanazas.

Según estableció Capera, Giraldo y Millonarios firmarían un contrato por seis meses. Entre las partes ya estaría todo acordado y solo faltaría la firma en las próximas horas para hacer pública la contratación.

El volante sería el único fichaje de los azules para este semestre, en el que se fueron del equipo Cristian ‘Chicho’ Arango (el mejor jugador), Juan Camilo Salazar y se lesionó Emerson Rivaldo, quien tendrá una incapacidad de dos meses.

Así las cosas, la nómina dirigida por Gamero luce justa y sin mucho recambio para afrontar la Liga y la Copa BetPlay. De que no se lesionen más jugadores dependerá en gran parte que los ‘embajadores’ lleguen al final del año con serias posibilidades de disputar el título local que se les escapó el semestre pasado.

