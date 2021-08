Guardiola, que admite estar sorprendido por el anuncio hecho el jueves por el FC Barcelona, descartó cualquier movimiento por Messi en este momento.

Lee También

“Llevará el número ‘10’. Nos convenció Grealish y nos convenció que Leo se quedaría en el Barça. Ahora mismo (Messi) no está en nuestro pensamiento”, afirmó.

Sobre la no continuidad de Messi como azulgrana, Guardiola señala: “Fue una sorpresa para todos, incluido yo“.

“El presidente tenía claro el motivo. No hablé con el jugador ni con el presidente, así que no sé qué pasó. Pero cuando se pierde mucho dinero la decisión está tomada. Pero como seguidor del club, me encantaría que terminara su carrera allí”, agregó.