El derbi milanés promete ser un duelo lleno de emociones, acción y mucho fútbol. A partir de las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, se disputará el duelo de ida de la semifinal de la Champions League.

El juego es ante todo un choque de presente, entre los dos últimos campeones de Italia, que luchan además en la Serie A por un puesto en la próxima Liga de Campeones como uno de los cuatro primeros de la clasificación.

La capital lombarda, la única ciudad en tener dos equipos campeones de Europa, tendrá pues a uno de sus equipos en la final del 10 de junio en Estambul, contra el Manchester City o el Real Madrid.

Queda por conocerse si será el club ‘rossonero’, con siete ‘Orejonas’ en su palmarés (la última en 2007) o su gran rival el ‘nerazzurro’, campeón en tres ocasiones (la última en 2010).

En dos confrontaciones en la Champions, el Inter no sabe lo que es superar a su vecino, al que no ganó en ninguno de los cuatro partidos, con dos eliminaciones crueles en este certamen.

Sobre todo en 2003, cuando los Nerazzurri se quedaron a las puertas de la final por la diferencia de goles fuera de casa (0-0; 1-1). Algo paradójico, sobre todo porque los dos partidos se disputaron en el mismo recinto: el estadio de San Siro o Giuseppe Meazza, según sea el equipo que ejerza de local.

Aquel año, el club rossonero conquistó su sexta Champions, cuatro años antes de la séptima y última.

El otro enfrentamiento 100 % milanés en Champions data de 2005, con el triste recuerdo de la bengala que alcanzó en la cabeza al arquero Dida, un partido que se vio interrumpido y que ganó en los despachos el AC Milan, que ya se había impuesto 2-0 en la ida.

