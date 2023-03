Mesut Özil habló sobre su decisión de haber jugado en Real Madrid durante una entrevista y reveló el curioso detalle por el que no se fue al Barcelona.

Días después de su retiro, el alemán confesó que Real Madrid y Barcelona se interesaron en él al mismo tiempo y lo buscaron, pero hubo un detalle que influyó en su decisión.

“Me buscaron Real Madrid y Barcelona. No fue cuestión de dinero: la diferencia fue Mourinho. Me dio una visita VIP en Real Madrid. El recorrido en Barcelona me entusiasmó menos. Lo más decepcionante fue que Guardiola no se tomó el trabajo de verme“, reveló Özil en Marca.

Esto habría sido una puya para Guardiola por su falta de hospitalidad, teniendo en cuenta las declaraciones del ex futbolista.

Quién sabe qué hubiera pasado si las cosas se hubiesen dado de otra forma, pero lo cierto, es que Özil tuvo un destacado paso por ‘La Casa Blanca’.

Aunque el ex jugador no ganó ningún título internacional con los ‘merengues’, consiguió ganar la Copa del Rey, un campeonato de Liga y una Supercopa de España.

Özil no obtuvo ningún título internacional a nivel de clubes, pero presume una Copa del Mundo con Alemania en el mundial de Brasil 2014.

En el Arsenal también se le recordará por su exitoso paso y el mítico gol que anotó en la UEFA Champions League ante Ludogorets en 2016.

Mateo Quintero Ríos

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter @teobalao11