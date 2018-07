Özil rompió este domingo su silencio tras haber estado en el centro de la polémica durante la Copa del Mundo por su foto, junto al también internacional de origen turco Ilkay Gundogan, al lado del jefe de Estado, en plena campaña electoral para su reelección, finalmente obtenida.

Los dos jugadores fueron muy criticados, especialmente tras la eliminación en la primera fase de la Mannschaft. Algunos les acusaron de falta de lealtad a Alemania, incluso el mánager del equipo Oliver Bierhoff dijo: “Debíamos haber pensado en privarnos de él (Özil) deportivamente”.

“Como mucha gente, mis raíces van más allá de un país. He crecido en Alemania, pero mi historia familiar tiene sus raíces sólidamente arraigadas en Turquía. Tengo dos corazones, uno alemán y otro turco“, señaló el jugador del Arsenal en su comunicado en Twitter, dividido en tres partes.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 22, 2018