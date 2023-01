Atrás quedaron los días de festejo y júbilo, luego de que el pueblo argentino recibiera como un héroe a Lionel Messi al conseguir la tercera Copa del Mundo y obtener, al fin, su trofeo más soñado.

El capitán de la selección Argentina partió este lunes desde el Aeropuerto de Rosario a Francia para reincorporarse al París Saint-Germain (PSG). Messi se fue en su avión privado junto a su familia luego de un merecido descanso que se tomó por las fiestas decembrina.

Mientras Messi está de regresó al país europeo, su excompañero y amigo Sergio ‘Kun’ Agüero hizo una transmisión a través de su canal de Twitch para contar algunos pormenores de lo qué pasó durante la celebración luego de que Argentina ganara el Mundial.

Agüero admitió que en medio de su alegría se dedicó de beber. “Tomé bastante. Tampoco mucho, pero tomé. Pasa que estaba sin comer y cuando tomas sin comer te pega el doble. A ver, salimos campeones del mundo”, inició contando.

Luego, detalló que Messi lo regañó por haberse pasado de tragos. “Yo estaba metiéndole y dije: ‘Ya fue, si me pasa algo, que sea acá en Catar con la Copa del Mundo’. En un momento Leo se enojó y me dijo: ‘Ey, para’. Y yo le conteste: ‘¿Cómo que pare? Somos campeones del mundo’. Ahí seguí de nuevo. Estaba tan bien que, creo que, el corazón estaba perfecto, estaba feliz”, aseveró.

La preocupación de Messi se habría dado debido a que su amigo, quien se retiró del fútbol por un problema cardíaco, no debe consumir altas cantidades de alcohol.

Otras de las anécdotas que contó el exdelantero se trató de cómo le afectó, físicamente, levantar a su amigo y llevarlo por toda la cancha sobre sus hombros, mientras que él le exhibía el trofeo a la tribuna.

“La verdad es que no puedo creer que ganamos la Copa del Mundo, que alcé la Copa del Mundo y que alcé al mejor del mundo”, expresó con emoción, y agregó: “Eso sí, me dolía mucho la espalda, Leo la con… de tu madre”.

“Cuando lo subí dije: ‘Mie… pesa el hijo de p…, pero llegó un momento en el que, de repente, me empezó a doler atrás, me agarraban puntadas fuertes. Ya llegando al córner no podía más. Dije: ‘No voy a dar la vuelta ni en pedo’. Llegaba a dar la vuelta y terminaba en un hospital porque no podía más”, indicó.