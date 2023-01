Pocas horas antes de que se terminara el 2022, Lionel Messi recordó a su “familia maravillosa”, a los amigos que lo “apoyan siempre” y, en “especial”, a sus seguidores por el “aliento” que recibió al terminar un año en que cumplió el sueño de ganar el Mundial de Qatar con Argentina.

Junto a cuatro fotos con su familia, su esposa y tres hijos, Messi publicó en sus redes sociales: “Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió”.

(Vea también: Colombiano que se tatuó a Messi en la cara está arrepentido y ahora se lo quiere borrar)

“Eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”, valoró el astro argentino.