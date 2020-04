View this post on Instagram

Especialmente esta Semana estamos recordando el sacrificio de Jesús por nuestros errores. Pero no solo su sacrificio por nosotros si no también la esperanza en la resurrección. Eso quiere decir que que podemos ver al futuro con ilusión y confianza. //// Especially this week, we are remembering Jesus’ sacrifice for our mistakes. But not only his sacrifice for us, but also the hope in the resurrection which means that we can look the future with confidence.