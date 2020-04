green

Ortigoza, campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo en 2014 y mundialista con la selección de su país, aprovechó una entrevista que concedió a Directv para lanzar sus críticas.

“No comparto lo que dijo Tévez porque compromete a los demás… Él no puede meterse con el bolsillo de los demás”, señaló inicialmente.

Y agregó que no todos los jugadores tienen la capacidad de hacer obras benéficas, como lo pidió el mismo Tévez: “Si él quiere ayudar, tampoco hace falta que lo haga público, lo puede hacer tranquilamente… pero que no me comprometa a mí porque a mí me sacan un 30 % del contrato y esa plata ya la tengo destinada en otros compromisos que debo cumplir”.

Por último, recalcó que no todos los futbolistas cuentan con amplios recursos: “Él tuvo una carrera espectacular, le fue bien y lo felicito, pero no se puede meter en el bolsillo de los demás”.

En video, las palabras de Ortigoza: