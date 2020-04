green

El uruguayo Sebastián Viera respondió con algo de picardía una serie de preguntas relacionadas con el conjunto ‘tiburón’, cuestionario que le valió para decir que él es mejor portero del fútbol colombiano y para exaltar a su compañero Teófilo Gutiérrez.

También dijo ser partidario no dar por finalizado el torneo de primera división, suspendido por la emergencia sanitaria del coronavirus, y señaló que le gustaría terminar su carrera en Barranquilla o con Nacional de Montevideo, su equipo en Uruguay.

Acá, sus respuestas más destacadas:

¿Si tuvieras que escoger, a qué equipo irías: Peñarol o Atlético Nacional?

– Prefiero ser barrendero, carpintero, lo que sea.

¿A quién tiene de hijo?

– Podría decir un equipo: Millonarios.

¿Quién es el mejor en tu puesto hoy?

– Yo, eso dijeron mis compañeros el año pasado.

¿Quién es el mejor jugador del fútbol colombiano?

– ‘Teo’.

¿Cambiarías todos tus títulos por ir a un Mundial?

– No.

¿’Teo’ o Bacca?

– Los 2, uno por izquierda y el otro por la derecha.

¿A qué edad te gustaría retirarte?

– A los 55 años.

¿En qué equipo?

– En Junior o en Nacional de Uruguay.

¿Qué opinas de entregar el título anticipadamente [si no se reanuda la liga]?

– ¿A quién se lo van a dar?

Dicen que a Nacional, por ir primero…

– Es una risa, vamos como 10 equipos de segundos.

¿Eres consciente de lo que has hecho en Junior?

– Sé que soy un referente porque llevo 10 años y he mantenido una regularidad. Ya tengo 37 años y me identifican con Junior, con ningún otro equipo.

