La Selección Colombia Sub-20 se impuso, con tranquilidad y goles de buena factura, 5 por 1 a Eslovaquia en los cuartos de final del Mundial de la categoría. Con dobletes de Óscar Cortés y Tomás Ángel, más el golazo de Yaser Asprilla, el equipo nacional se metió en los cuartos de final y quiere seguir soñando en la cita orbital.

Y así como las celebraciones de los dirigidos por Héctor Cárdenas sacaron sonrisas al país futbolero desde la cancha de San Juan, en redes sociales también hubo motivos para la felicidad y burlas para sacar los tradicionales memes.

El buen rendimiento de Cortés y Ángel, siendo jugadores de Millonarios y Nacional, dio para que algunos limaran asperezas y celebraran, olvidando diferencias de colores y camisetas. El manejo que le dio Héctor Cárdenas a su equipo, sobre todo para el segundo tiempo, llevó a que compararan al DT con Carlo Ancelotti. Y hasta hay advertencias para el próximo rival, que saldrá de la llave entre Italia e Inglaterra.

Obviamente, la ilusión es grande y así mismo la felicidad lleva a que muchos sientan que el humor futbolero puede ayudar a disfrazar las ganas de llegar a lo más alto y consagrarse en un Mundial de esta categoría. También, resaltando que esta puede ser la semilla para que en futuro se tengan los frutos de una nueva generación ganadora en la categoría de mayores y así seguir cantando goles.

