El delantero fue una de las grandes figuras de la ‘Tricolor’ Sub-20 en la goleada 5-1 ante Eslovaquia por los octavos de final de la Copa del Mundo juvenil que se desarrolla en Argentina.

“Hay que disfrutar de este gran momento y de estos días que faltan para jugar la fase que sigue”, dijo Ángel tras el triunfo ante Eslovaquia.

(Vea también: Cazatalentos del Real Madrid, encima de Colombia Sub-20: revelan jugador que sigue).

Esto dijo el atacante de la Sub-20:

"Hay que disfrutar de estos días que faltan, para jugar la siguiente fase. Mantengo en mí las palabras que me dicen Thierry Henry y mi papá para seguir adelante", dijo Tomás Ángel, quien le anotó doblete a Eslovaquia. #Sub20EnDSPORTS con @carlosevillamil pic.twitter.com/8FTmnNUdXw

El delantero hizo referencia a dos charlas importantes que tuvo recientemente. Una fue con su padre, Juan Pablo Ángel, y la otra con un viejo amigo del exdelantero colombiano, el francés Thierry Henry.

“Tenía que trabajar el partido, seguir haciendo lo que vengo haciendo. Me siento bien física y mentalmente. Hoy cuando me comí el primer gol, me frustré, pero sabía que iba a tener más, y vinieron los goles”, añadió.