La Selección Colombia Sub-20 sorprendió en los octavos de final. Aunque en el primer tiempo de este partido no la pasó tan bien, iniciando el segundo sacó toda la casta y marcó tres golazos.

(Vea también: Cuándo y contra quién juega Colombia los cuartos de final del Mundial Sub-20 2023)

La primera anotación la hizo Óscar Cortés. La buena presión del equipo llevó al error de Eslovaquia y el atacante que aún pertenece a Millonarios (aunque parece que pasará a jugar la Champions League) robó el balón. Él, rápidamente, remató al arco y anotó el 1-0, al minuto 48, en estadio Bicentenario.

La segunda anotación no tardó en llegar. Yáser Asprilla agarró el balón e hizo un par de paredes que lo dejaron al borde del área. Desde ese lugar remató y mandó el balón al fondo de la red. 2-0, pero ahí no paró la fiesta porque hasta ahora era el minuto 50.

(Vea también: Así lucían Tomás Ángel y Miguel Monsalve, de la Sub-20, cuando eran niños y rivales)

El 3-0 llegó cuando reloj marcaba el minuto 52. Tomás Angel recibió en el área, acomodó el balón a su pie izquierdo y disparó con potencia para inflar la red. Esta fue su segunda anotación en este Mundial Sub-20.

GOAL! Colombia U20 in World World Cup U20 Colombia U20 3-0 Slovakia U20

Tomas Angel Gutierrez (Colombia) scores! He latches on to a pass and produces a perfect strike from the edge of the box that goes into the roof of the net and past the goalkeeper.#U20WC #U20WorldCup pic.twitter.com/KGGc8jdqtL

— Sohaib Just That (@Sohaib_That) May 31, 2023