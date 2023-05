Para Tomás el apellido Ángel no ha sido una carga como muchos creían. Por el contrario, a su corta edad ha demostrado que puede continuar con la dinastía y llegar a la élite del fútbol tal y como lo hizo su padre. Y es que Juan Pablo Ángel escribió su nombre en grandes clubes del fútbol mundial.

A muy corta edad se hizo ídolo en Atlético Nacional tras marcar un gol que significó un título. Posteriormente pasó a River Plate en dónde compartió ataque con jugadores como Saviola y Aimar. Con el cuadro argentino también fue campeón y goleador lo cual le abrió las puertas en el balompié del viejo continente.

Con la camisa del Aston Villa, donde lo reciben como ídolo, el colombiano tuvo su mejor versión e incluso varios de los grandes de Inglaterra quisieron llevarlo a sus filas. Sin embargo, el atacante continuó su carrera en los ‘Villanos’ para luego pasar a la MLS y retirarse del fútbol siendo campeón con el ‘Verdolaga’, equipo que lo vio nacer.

A pesar de esta excelente carrera, en la Selección Colombia Juan Pablo no tuvo un buen paso. Aunque marcó goles importantes y ante seleccionados de gran nivel, el paisa nunca pudo jugar un mundial juvenil y mucho menos de mayores.

Por cosas del fútbol y a pesar de que carga con el peso de ser hijo de Juan Pablo, Tomás ya superó a su padre en dicho aspecto pues actualmente se encuentra jugando el Mundial Sub-20 en tierras argentinas y ya logró marcar su primer gol en dicho certamen.

Luego de marcar el tanto que me dio la victoria a la tricolor ante Japón, Tomás Ángel habló con los medios de comunicación y no dudó en hablar de la estadística en la que ya superó a su padre.

“Mi papá no alcanzó a jugar un Mundial, así que vamos 1-0 arriba y ya no hay manera de que me alcance”, afirmó el jugador de Atlético Nacional.