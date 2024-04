Se comienzan a definir los 8 clasificados a la fase final del torneo y, al parecer, solo hay dos cupos por los que 6 equipos lucharán. Uno de esos clubes es el Independiente Medellín, que no tiene margen de error si quiere entrar a los cuadrangulares.

A falta de 3 fechas, el equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias marcha en la casilla 11 con 22 puntos, por lo que, en caso de ganar sus juegos restantes, completaría 31 unidades (número con el que posiblemente se clasifique).

La primera ‘final’ que tendrá el conjunto ‘Poderoso’ será este jueves 18 de abril desde las 6:10 de la tarde en el estadio La Independencia ante Patriotas, equipo que a su vez lucha por salir de la zona del descenso.

Sin embargo, este lunes se conoció que el cuadro antioqueño no se presentaría al compromiso, todo debido a que lo estaría de acuerdo con la designación del juez central.

Así lo indicó el periodista Javier Hernández Bonnet, quien aseguró haber conversado con el máximo accionista del equipo, quien finalmente le confirmó la noticia.

“Medellín no se presentará si la Federación Colombiana de Fútbol no cambia la designación de Nicolás Gallo para dirigir Patriotas-Medellín de la próxima fecha”, aseguró el comunicador en su cuenta de X (antes Twitter).

Confirmado. Medellín no se presentará si la Federación Colombiana de Fútbol no cambia la designación de Nicolás Gallo para dirigir Patriotas-Medellín de la próxima fecha. La noticia me la entregó Raúl Giraldo, el mayor accionista. Crisis a la vista

— Javier Hernández Bonnet (@BonnetHJavier) April 16, 2024