Brayan León fue una de las grande estrellas de Independiente Medellín en partido por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El destacado delantero se reportó con un doblete, ayudando a su equipo a derrotar 4-2 a César Vallejo, de Bolivia, y dándole un nuevo aire al ‘poderoso’ de cara a clasificar a la siguiente fase.

Pues bien, respecto al gran partido que logró consolidar en el Atanasio Girardot habló el propio León Muñiz en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, quien reveló detalles inéditos de la preparación sobre este partido, habló de sus anotaciones, además de asegurar que, como jugador, se siente mucho la presión de la hinchada.

“El profesor (Alfredo Arias), desde que llegó de Montería (luego de empatar 2-2 contra Jaguares en Liga BetPlay), lo primero que dijo fue que quería un bloque alto, porque quería presionar. Dijo que estábamos en nuestra casa y que teníamos que hacerla respetar y lo fundamental fue la presión y eso fue lo que se vio reflejado también con el resultado”, aseguró de entrada el jugador del DIM.

Por otro lado, aseguró que el planteamiento hecho por Alfredo Arias, que se habría salvado de quedar fuera de la dirección técnica, le favoreció, razón por la cual terminó reportándose con un doblete. “Me sentí cómodo con lo que se planteo, porque eso es algo que está en mi. Yo soy muy intenso presionando y contra César Vallejo se hizo ver eso y se sintió que todos venían a mi espalda (sus compañeros) y eso es muy bueno para ejercer la presión y eso lo hablamos en el calentamiento, que no debíamos ser uno solo, sino que teníamos que ser todos y eso se terminó dando”, destacó del planteamiento táctico hecho por el estratega uruguayo.

Otras declaraciones de Brayan León en ‘Blog Deportivo’

Sobre su gol anulado contra César Vallejo

“Quedé como pensativo, pensé si de pronto yo estaba en fuera o si fue (Anderson) Plata, pero eso me motivó porque no quedaba sino solo insistir y marcar la otra. A veces no saben que uno después del pique uno trata de buscar un aire para tomar la decisión correcta y a veces uno no lo encuentra y probablemente uno lo puede errar también por este motivo”.

Sobre la presión que ejerce la hinchada sobre los jugadores

“Sentimos cada que la hinchada nos aprieta y de pronto cuando estamos ganando y, digamos contra César Vallejo, que íbamos ganando 3-0 y luego pasa al 3-2, se sintió mucho más la presión de la hinchada, porque algunas veces mis compañeros erraban algunos pases y se notaba que la hinchada comenzaba a silbar, pero creo que eso pasa a un segundo plano para nosotros y hay que saberlo superar”.

