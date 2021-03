La contienda, válida por la fecha 15 de la Liga Betplay, terminó con los 22 futbolistas en el terreno de juego, pese a al exceso de faltas, patadas, empujones, conatos de bronca y hasta cabezazos.

De hecho, en el segundo tiempo, cuando el compromiso se volvió más friccionado, hubo una pausa de más de 10 minutos debido a una revisión de los árbitros encargados del video que no arrojó ninguna expulsión.

De hecho, el analista José Borda cuestionó el trabajo de los jueces del cotejo por la tardanza y no tomar decisiones.

“Uno no entiende cómo se demoran en algo que es tan fácil de decidir… Se debió expulsar a Alex Castro”, dijo el comentarista en Caracol Radio, ya que Castro dio 2 cabezazos y solo vio tarjeta amarilla.

Fue así como fueron necesarios 12 minutos de adición, ya que el partido constantemente se interrumpió y fueron amonestados 8 jugadores, 5 del Independiente Medellín y 3 de Atlético Nacional.

Al final, el empate dejó a los verdolagas en el primer puesto de la tabla con 28 unidades y a los ‘poderosos’ en la quinta casilla con 25 unidaes.

Ahora, en la próxima jornada, el Medellín deberá visitar al Deportivo Pereira y Nacional tendrá que enfrentar en Ibagué al Deportes Tolima.

En video y fotos, todas las polémicas:

La amarilla es PERFECTA, en mi opinión el VAR no debería haber llamado a Mario Herrera, estaba cerca, la vio clara, la clasificó como temeraria. El VAR es para ERRORES CLAROS. No me gustó ese llamado porque pudo haber tirado al traste su partido al primer minuto. Bien Mario. pic.twitter.com/VnC6u75lTv

— El VAR Central (Andrés) 🖥 (@ElVarCentral) March 28, 2021