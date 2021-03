green

Este sábado, Medellín y Nacional se enfrentan por la fecha 15 de la Liga BetPlay. El clásico antioqueño comenzará a las 8:10 p.m. y es uno de los partidos más esperados por la afición que vive en la Capital de la Montaña.

El ‘poderoso’ perdió a dos jugadores importantes en su ataque. El primero fue Leonardo Castro, quien dio positivo en las pruebas de COVID-19; el segundo, en la mañana de este sábado, fue Javier Reina, quien tiene síntomas y tuvo que abandonar la concentración.

Los ‘verdolagas’ tampoco tendrán a jugadores que han sido muy importantes, pero por decisión técnica. Sebastián Gómez y Jonatan Álvez no fueron convocados por Guimaraes para este juego.

Independiente Medellín: Luis Vásquez; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Juan Arboleda; David Loaiza, Juan Carlos Díaz, Juan Pablo Gallego; Kevin Londoño, Jean Pineda; Matías Mier.

Atlético Nacional: Aldaír Quintana; Jonathan Marulanda, Emmanuel Olivera, Geisson Perea, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Bryan Rovira, Jarlan Barrera; Alex Castro, Jefferson Duque, Andrés Andrade.

¿Dónde ver Medellín vs. Nacional gratis?

El partido será transmitido en exclusiva por Win Sports +, pero para verlo por internet está habilitado el portal de www.winsportsonline.com.

No obstante, aquí le contaremos minuto a minuto todos los detalles de este partido que cierra la jornada sabatina.

Cómo apostar y pronósticos

El encuentro no es nada fácil, aunque por la posición de la tabla, Nacional es el favorito. Jugar en el Atanasio Girardot no le da la ventaja a ninguno y los últimos resultados no son desfavorables.

En este juego, el local será Medellín. Bajo esta condición, el rojo ha jugado siete partidos de Liga este año con un resultado de tres victorias y cuatro empates. Además, siempre marcó mínimo un gol.

El verde, que va en condición de visitante, también tiene buenos resultados en este estadio. En Liga ha jugado seis partidos y ha ganado cinco, el restante lo empató. También anotó en todos los partidos.

Goles entre Medellín y Nacional

Los últimos dos enfrentamientos entre estos equipos fueron por Liga BetPlay, en el 2020. Antes de la pandemia y con una gran asistencia de público se jugaron estos duelos que quedaron 1-1 y 1-3, a favor de Nacional.