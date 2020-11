Fue el mismo Gascón, que vive en Polonia, el que informó esta situación a sus seguidores en Twitter, aunque aseguró que no ha dejado de entrenar ni un solo día porque quiere defender su título olímpico en la modalidad de esgrima.

El venezolano, quien hace un mes ingresó al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Esgrima (FIE), publicó en dicha red social una foto suya montado en una bicicleta y con una maleta de repartidor de la compañía Uber Eats.

“Si estás en Lodz (Polonia) y pides Uber Eats, es posible que tu comida la entregue un campeón que decidió no rendirse jamás”, escribió el esgrimista más famoso de Venezuela y uno de los más reconocidos de Latinoamérica.

Limardo Gascón explicó que desde el año pasado estaba preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio, que debían celebrarse en agosto de este año, sin embargo, por la pandemia de coronavirus fueron pospuestos para el 2021.

Si estás en Lodz – Polonia y pides @UberEats es posible que tu comida la entregue un campeón que decidió no rendirse jamás. pic.twitter.com/2xFgVFndAY

“Como muchos de mis compañeros atletas, mis hermanos y yo hemos tenido también que buscar una alternativa para generar ingresos”, explicó el deportista, que reside en la ciudad de Lodz junto a otros colegas y compatriotas.

El esgrimista nació en Ciudad Bolívar (Venezuela), el 3 de agosto de 1985 (tiene 35 años), y desde hace 19 años vive en Polonia, donde se desarrolló como deportista y donde formó una familia. Hace 5 años es papá.

“Puedo decir, orgullosamente, que además del deporte tengo un segundo trabajo para ganarme la vida y mantener mi hogar… No podía sentarme a esperar los recursos que debo ganar por mi labor de atleta”, añadió en su cuenta de Twitter.

“Yo, la última medalla de oro olímpica de Venezuela, también salgo a la calle a trabajar todos los días para ir de la mano por los sueños que aún me quedan por cumplir. Ajustarse a los cambios es definitivamente un trabajo para valientes”, concluyó Limardo Gascón, quien es también el presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Venezolano.

Por primera vez a mis 35 años estoy dedicado también a algo que no es solamente el deporte y que eso me llena de satisfacción. Para quienes creen que algunos tenemos ¨privilegios¨ por los resultados déjenme decirles que no es así.

— Rubén Limardo Gascón (@rubenoszki) November 9, 2020