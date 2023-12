El expresidente del fútbol español Luis Rubiales se mostró “agresivo” tras la final del Mundial femenino y tuvo gestos “inapropiados” también hacia las jugadoras inglesas, señaló la presidenta de la federación de ese país, Debbie Hewitt, según un informe publicado este miércoles por la Fifa.

La instancia que gobierna el fútbol mundial publicó una síntesis de los testimonios recibidos por su comisión de disciplina, que decidió el 30 de octubre suspender a Rubiales durante tres años de toda actividad relacionada con el fútbol.

Rubiales, de 46 años, provocó una polémica internacional el 20 de agosto en Sídney, tras la victoria de España ante Inglaterra en la final del Mundial femenino, al besar en la boca sin consentimiento a la delantera Jenni Hermoso durante la entrega de medallas.

La presión creció hasta que el 10 de septiembre Rubiales presentó su dimisión como presidente de la Federación Española (RFEF).

The disgraced former Spanish Football president Luis Rubiales 'forcefully kissed' England defender Lucy Bronze and 'cupped and stroked' the face of Laura Coombs after the World Cup final, according to Football Association chair Debbie Hewitt pic.twitter.com/eIIiqKBaIG

— Cristiano World  (@CristianoWorld_) December 7, 2023