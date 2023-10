Las declaraciones de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sobre el beso que le dio a la jugadora Jenni Hermoso en el final del Mundial femenino siguen siendo polémicas.

Esta semana, el medio El Español, filtró buena parte de su última audiencia ante el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, en donde no solo negó haber besado sin consentimiento a la española, sino que además aseguró que ella “se fue muerta de risa y dándome dos cachetes en el costado”.

La última declaración de Rubiales se produjo el pasado 15 de septiembre, luego de que fuera acusado del delito de agresión y coacciones por el beso no consentido a la futbolista.

Lea más: ¿Quién es Piers Morgan, el polémico periodista al que Luis Rubiales le dio la exclusiva de su renuncia?

“En la entrega de medallas estaba abrazando a las jugadoras, al míster, cuando pasa ella. Viene hacia mí a darme un abrazo. Nos abrazamos, ella me levanta y hago un gesto para no caerme, todo esto con una conversación en la que yo le recuerdo –porque había fallado un penalti– que se animara un poco, que sin ella no podríamos haber ganado el Mundial. Ella me dice que soy un crack, que muchas gracias. Y entonces le pregunto ¿puedo darte un besito, un piquito? Y ella me dice que vale”, señaló el expresidente de la RFEF, al tribunal, recogió El Español.

Explicaciones a las que la fiscal Marta Durántez apeló, preguntándole que “si el beso era consentido, ¿a qué respondía agarrarle la cabeza con las manos?”. A lo que Rubiales respondió convencido de que todo se debió a la alegría del momento. “Ella me agarra de donde puede, yo la agarro también y no hay más. Dos o tres minutos después me cogieron entre todas y me tiraron para arriba, me balancearon. Y en ese momento no voy a decir que no me toquen, con perdón, el culo, las rodillas o el hombro. Hemos ganado un Mundial y es algo indescriptible la euforia y la alegría tan tremenda que hay”, recogió El Español.

Le puede interesar: Tras declarar, Fiscalía le ordenó a Luis Rubiales no hablar ni acercarse a Jenni Hermoso

Hasta que, según él, medios de comunicación y feministas, empiezan a generar una atmósfera negativa. “El beso era un meme. Podría haber alguien molesto, pero la inmensa mayoría de la gente lo tomaba como algo simpático”, se defendió Rubiales.

“Si lo he hecho también con jugadores (…) Esto no es que alguien ha llevado a una oficina a alguien a escondidas a darle un beso por la fuerza. No. Es que fue algo tan natural, a la luz de millones de ojos, entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo”, le explicó a la fiscal Durántez.

Además de asegurarle al abogado de la jugadora Hermoso, que su beso no fue un acto de irrespeto: “¡Si es que le pregunté antes! ¿Cómo no la voy a respetar? Y ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes en el costado”, insistió. Por lo que no cree que deba de pedirle perdón como los jueces se lo han solicitado.

Entérese: Se pararon firme: jugadoras españolas confirmaron que no quieren ser convocadas a la Selección

“¿Cómo le voy a pedir perdón si estábamos los dos supercontentos? Y nos abrazamos y después vino otra vez y ella me manteó con otras, y estábamos encantados de la vida, si es que ella no le dio ninguna importancia (…) y no crear un problema que se ha creado de algo que era una anécdota y que, seguramente en cuanto a decoro y demás, no fue lo adecuado, pero que no había nada más”, apuntó Luis Rubiales.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.