Más allá del título que ganó la Selección de España en el Mundial Femenino, todas las opiniones, críticas, análisis y demás han estado enfocadas hacia el otrora presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso que le dio a la jugadora Jenni Hermoso durante la celebración.

(Lea también: Experto en leer labios descubrió qué le dijo Rubiales a Hermoso antes de darle el beso)

A Rubiales se le exigía que dimitiera de su puesto y solo hasta el fin de semana pasado presentó oficialmente su carta de renuncia por el caso. Sin embargo, en una entrevista que dio para anunciar su decisión, destapó un as que tenía bajo la manga.

El expresidente de la RFEF le dio una entrevista al periodista inglés Piers Morgan. En esa charla, cita Olé, Rubiales volvió a defender su inocencia y mostró una conversación de WhatsApp que mantuvo con un integrante del ‘staff’ de la Selección Española.

En el chat, la persona de la delegación le agradece por su trabajo y le muestra su solidaridad ante la oleada de críticas recibidas por el beso que le dio a Hermoso.

A juicio de Rubiales, si el pico que le dio a la jugadora no hubiera sido consensuado, el ‘staff’ no le diría cosas así. “Quiero hacer algo que no he hecho, y es leer un mensaje de una persona que estaba en el autobús. Porque esto explica qué ha ocurrido. Una persona del ‘staff’, el día 23 de agosto, ya en España, me manda este mensaje:

“Buenos días, presi. En primer lugar, quiero darte las gracias eternas por todo lo que has hecho por nosotros y nosotras estos días. Nos lo has dado todo y has sido una parte importantísima de todo lo conseguido. En segundo lugar, a título personal, sólo puedo estar inmensamente agradecido por poder estar junto a mi familia en uno de los momentos más felices de mi vida, y eso ha sido gracias a ti”, dice la primera parte de la conversación.

Luego, la persona asegura que con el tema de Hermoso “quieren destruir y confundir” y le da ánimos: “Puedo darte mi apoyo y mi ánimo en estos momentos. Que no se empañe todo esto por esas personas que quieren destruir y confundir. Sé que eres muy fuerte y vas a seguir luchando por tus creencias. Mucho ánimo, ‘Rubi’. Un abrazo fuerte”.

Experto revela qué dijo Luis Rubiales a Jenni Hermoso antes del beso

Un especialista en la materia apareció en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, de Antena 3, y comentó la frase que, al parecer, Rubiales pronunció en ese momento. “¿Te puedo dar un pico?”, habría dicho el directivo, según citó Mundo Deportivo.

Según el experto, esto confirmaría la versión que entregó el propio Rubiales en rueda de prensa, donde aseguró que todo había sido consensuado. Sin embargo, lo que no se pudo descifrar fue cuál fue la respuesta de la futbolista, ya que no se hay un video que muestre otro ángulo de la escena.