El beso forzado que el suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dio a Jenni Hermoso fue la “gota que colma el vaso”, consideró este sábado la excapitana de la Selección España Verónica Boquete en una entrevista con AFP-TV.

“Es la gota que colma el vaso porque para llegar a ese momento en un escenario tan importante, quiere decir que cuando no hay cámaras, cuando no hay otra gente, cuando no es la final de un Mundial, suceden otras muchas cosas que se normalizan o que se dejan pasar cuando no debería de ser así”, dijo la jugadora de la Fiorentina, de 36 años.

(Vea también: “No debería haber ocurrido nunca”, dice Infantino sobre beso de Rubiales)

Capitana de la selección, fue apartada en 2017 por denunciar al cuadro técnico y la incompetencia, según ella, del seleccionador Jorge Vilda, que tambien estuvo en escándalo y acaba de ganar el Mundial con España pese a las tensiones entre él y sus jugadores.

“Durante mucho tiempo, en la selección, si tú te lamentabas de algo y querías encontrar algún cambio, quien estaba al frente no te escuchaba y muchas veces lo que conseguías era pagar unas consecuencias que era quedarte apartada de la selección. Entonces, eso provocaba un miedo a las consecuencias”, añadió.

(Lea también: Arquera de España, decepcionada porque en la calle le recuerdan más el beso de Rubiales que el título mundial)

Denunciando en un sentido más amplio el trato dado a las mujeres en el fútbol profesional, la 56 veces internacional con España, afirmó que “casi siempre la gente que está dentro del fútbol son hombres y siempre de una mentalidad bastante machista, entonces es una guerra constante”.

“Necesitamos que haya gente que trabaje por y para nosotras queriendo hacerlo, no porque sea una obligación”, afirmó.

(Vea también: Estudiantes feministas en España se movilizarán para pedir la salida de Rubiales)

En la entrega de medallas tras ganar España el Mundial el 20 de agosto en el estadio de Sídney, Rubiales besó a Jenni Hermoso en la boca, causando estupor e indignación por todo el planeta. Desde entonces, ha sido suspendido durante 90 días por la Fifa, que le ha abierto un expediente sancionador, mientras en España, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) también ha abierto un expediente disciplinario por “faltas graves”.

Rubiales se encuentra inhabilitado temporalmente tras ser suspendido por la Fifa “de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional” mientras “se tramita el procedimiento disciplinario” en su contra.

(Lea también: Rubiales se salvó de ser suspendido por insólita decisión de tribunal en caso con Hermoso)

La legislación vigente impide que el gobierno, a través de Consejo Superior de Deportes (CSD) pueda suspender a Rubiales. Ante esta situación, el CSD se ha dirigido al TAD para que sea este quien tome la iniciativa de suspender temporalmente a Rubiales, mientras decide sobre fondo de la denuncia.

El CSD considera que “su comportamiento durante y después de la final del Mundial femenino de fútbol afecta a la imagen del deporte español y de España”, al tiempo que recuerda que España es miembro de la candidatura para organizar el Mundial de 2030 junto a Portugal y Marruecos.