Este viernes, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) estimó parcialmente la denuncia presentada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en contra de Luis Rubiales y ha acordado abrirle un expediente disciplinario por dos infracciones graves, no muy graves, por la controversial escena que protagonizó en la final del Mundial Femenino el pasado 20 de agosto, le dijeron a Efe fuentes del caso.

El TAD inicia así un procedimiento para castigar a Luis Rubiales por dos infracciones, pero con la diferencia de que no considera lo sucedido como un abuso de autoridad como lo hace el gobierno español.

Pero lo que desató una nueva discusión fue que, de esta manera, la comisión directiva del CSD no podrá decretar la suspensión provisional de Luis Rubiales mientras esté abierto el expediente y, en caso de que sea hallado culpable, la sanción máxima de inhabilitación sería de dos años.

Por qué no podrán suspender a Luis Rubiales de la RFEF

Actualmente, el directivo del fútbol español está suspendido provisionalmente por la FIFA durante 90 días desde el pasado sábado 26 de agosto por su comportamiento en la final del Mundial Femenino en Sídney, Australia.

Sin embargo, no podrá ser suspendido por completo en la presidencia de la RFEF debido a que el TAD tildó su actuación como “grave” y no como “muy grave”, que era el argumento principal del Consejo Superior de Deportes para denunciarlo.

El CSD consideró que los actos notorios y públicos que atentaron contra la dignidad o decoro deportivo dejaban en evidencia un posible abuso de autoridad del presidente de la RFEF.

Esto le ocasionaría a Rubiales ser suspendido para ocupar cargos deportivos durante un periodo comprendido entre los dos y los quince años y, al ser considerados como muy graves, le permitiría al CSD convocar a su comisión directiva para suspenderlo del cargo mientras duraba el expediente.

Pero esto no será posible puesto que el TAD consideró la actuación del presidente solo como grave, por lo que encaso de encontrarlo culpable su sanción solo sería máximo de dos años.

Qué dijo Rubiales de la decisión del TAD

Minutos después de que se conociera la decisión, el propio directivo el propio emitió un fuerte comunicado en el que se fue contra el gobierno español.

“Me preocupa especialmente que, algunos de quienes deben proclamar y contribuir a garantizar la separación de poderes en nuestro país, se empeñen en tomar parte y presionar en mi contra, en lugar de dejar que la justicia actúe con todas las garantías, manteniéndose al margen”, aseguró Rubiales en un texto enviado a los medios.

En el escrito, compartido por El Mundo, el presidente de la RFEF volvió a reconocer que lo del beso fue “un error”, aunque se mantuvo firme en defender que la situación fue consensuada entre ambas partes.

“Reitero, una vez más, mis disculpas por ello a las futbolistas, federación y demás estamentos del fútbol de manera clara, rotunda y sin paliativos. También a los aficionados al fútbol y a todos los que se hayan podido ofender por mis actos. Es mi única versión, la que he mantenido desde el primer momento, y la sigo defendiendo. No la voy a modificar”, explicó Rubiales.

Por último, le envió un mensaje al feminismo para que no se desvíe el foco de la desviación y no lo juzguen por un caso en el que la ley no ha emitido un fallo contundente.

“En nombre del feminismo, no se debe tratar de hundir a un hombre —ni a una mujer— sin un juicio justo. La igualdad va de derechos idénticos para todos. La Justicia se aplica sobre personas sin que el género deba marcar previamente el resultado. Siento que se me ha tratado de juzgar injustamente por medios y políticos. Esto no le debería volver a ocurrir a nadie”, concluyó.