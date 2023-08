El tema del que habla toda España actualmente es sin duda alguna el relacionado con el directivo de la RFEF y la futbolista Jennifer Hermoso, a quien le dio un reprochable beso justo después de que la selección de España se coronara como la campeona del Mundial Femenino en Australia.

(Vea también: Experto en leer labios descubrió qué le dijo Rubiales a Hermoso antes de darle el beso)

De hecho, este lunes 28 de agosto la madre de Luis Rubiales, Ángeles Béjar, se encerró en una iglesia e inició una huelga de hambre hasta que se encuentre una solución para el caso de su hijo, quien para ella está sufriendo una “cacería inhumana y sangrienta”.

Aparece nuevo video del beso de Rubiales a Hermoso

Horas después de lo ocurrido con la mamá del directivo, en redes sociales comenzó a circular un video que mostró desde otro ángulo y con mayor claridad cómo transcurrió el momento del abrazo y el beso.

Según se aprecia en las imágenes, una vez hermoso llega hasta donde está Rubiales este le da un fuerte abrazo y, contrario a lo que dijo él, se le montó y le dio un beso en la mejilla.

Aquí está el vídeo. Jenni no lo alzó, el se echó encima de ella como un orangután.

Rubiales Miente #SeAcabó #ContigoJenni pic.twitter.com/uYqVERZDoP — Jess 🔻 (@LoDeJess) August 28, 2023

“Jenni no lo alzó, él se echó encima de ella como un orangután. Rubiales Miente”, escribió una de las usuarias que lo compartió en X (antes Twitter).

Después de unos segundos, se ve cuando Rubiales le dijo algunas palabras a la jugadora y posteriormente le da el beso que le dio la vuelta al mundo.

Qué dijo Rubiales sobre el beso a Jenn Hermoso

Hace unos días, el directivo de la RFEF dio una rueda de prensa en la que entregó su versión de los hechos.

“El beso fue consentido. Estuvimos cariñosísimos en esa concentración. En el momento que apareció Jenni, me levantó del suelo que casi nos caemos. Y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella me subió en brazos y nos abrazamos. Le dije que se olvidara del penalti. Le dije que habíamos ganado el mundial gracias a ella. Me respondió que era un crack y le dije: ‘¿Un piquito?’, y ella dijo ‘vale’”, comentó en su momento Luis Rubiales.

