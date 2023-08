Durante los últimos días, el caso de Jennifer Hermoso ha sido el tema de mayor conversación en España. Pese a que Luis Rubiales dijo que no iba a renunciar a su cargo, desde el propio gobierno de ese país mencionaron que iban a buscar la manera de sacarlo de su puesto en la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Este sábado 26 de agosto, la propia RFEF publicó un comunicado en el que aseguraron estar seguros de que Hermoso mentía en sus afirmaciones, en las que mencionó que el beso que le dio el directivo fue sin consentimiento.

Dentro de los temas que se han comentado en las últimas horas apareció uno que se dio en la televisión española, a donde llevaron a un experto en leer labios para descifrar qué fue lo que exactamente le dijo el directivo a la futbolista antes de besarla.

El especialista apareció en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, de Antena 3, y comentó la frase que al parecer fue la que Rubiales pronunció en su momento: “¿Te puedo dar un pico?”, habría dicho el directivo, según citó Mundo Deportivo.

Según el experto, esto confirmaría la versión que entregó el propio Rubiales en rueda de prensa, donde aseguró que todo había sido consentido. Sin embargo, lo que no se pudo descifrar fue cuál fue la respuesta de la futbolista, ya que no se conoce un video que muestre otro ángulo de lo ocurrido.

Hace unos días el directivo de la RFEF dio una rueda de prensa en la que entregó su versión de los hechos.

“El beso fue consentido. Tuvimos cariñosísimos en esa concentración. En el momento que apareció Jenni, me levantó del suelo que casi nos caemos. Y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella me subió en brazos y nos abrazamos. Le dije que se olvidara del penalti. Le dije que habíamos ganado el mundial gracias a ella. Me respondió que era un crack y le dije: ‘¿Un piquito?’, y ella dijo ‘vale’”, comentó en su momento Luis Rubiales.