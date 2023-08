La Fiscalía española informó este lunes que abrió una investigación preliminar contra Luis Rubiales, el suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), por el “presunto delito de agresión sexual”. Esto tras la polémica que desató el beso que le dio en la boca a la jugadora Jenni Hermoso.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, indicó en un comunicado que comenzó las investigaciones preliminares “a la vista de las manifestaciones públicas” de la jugadora de la selección femenina de que “el acto sexual sufrido no fue consentido”.

De todas maneras, la Fiscalía dijo que contactará con Hermoso para informarle de que “como víctima de un presunto delito de agresión sexual” tiene derecho a formalizar una denuncia contra Rubiales, un paso clave para que la vía penal pueda avanzar.

Pues aquí está el vídeo que demuestra que la @rfef miente y que es Luis Rubiales el que saltó sobre Jennifer Hermoso antes de besarla en la boca. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que va a ofrecerle acciones para denunciar la agresión machista. pic.twitter.com/tbPe4NLTBP — Rubén Sánchez🔻 (@RubenSanchezTW) August 28, 2023

Rubiales besó en la boca a la jugadora de la selección femenina durante la entrega de medallas del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, ganado por España, lo que ha suscitado un sinfín de críticas y reacciones de condena nacionales e internacionales.

Por ello, el sábado la Fifa suspendió de sus funciones a Rubiales por 90 días mientras tramita un procedimiento disciplinario, un día después de que se negara a dimitir al frente de la Real Federación Española de Fútbol y afirmara que el beso con Hermoso fue “consentido”.

“Ya he pedido perdón por el hecho que me parece muy desafortunado. Respecto al tema del beso: es mutuo, es consentido, pero también tengo que pedir perdón por el contexto en el que se produjo. Sé que me equivoqué en eso. ¿Ustedes creen que eso amerita la cacería que estoy sufriendo en estos momentos?, ¿es tan grave como para que yo me vaya?”, dijo Rubiales a los medios de comunicación.

Videos y fotografías dan cuenta del momento en el que el dirigente saltó sobre la jugadora. Instante después tomó sus mejillas y le dio el beso en la boca.

La jugadora de 33 años afirmó que se sintió “vulnerable y víctima de una agresión” cuando recibió el beso de Rubiales, y que a su juicio se trató de “un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte”.

"¡No voy a dimitir, no voy a dimitir!" El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, confirmó que no renunciará a su cargo luego de haber besado a la futbolista Jenni Hermoso tras ganar el Mundial: "¿Un pico consentido es para sacarme de aquí?". pic.twitter.com/lMtDD1Fuy2 — Corta 🏆 (@somoscorta) August 25, 2023

