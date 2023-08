Este lunes se conoció que la fiscalía española abrirá una investigación contra Rubiales por el delito de agresión, al besar a la fuerza a la jugadora española en plena celebración del Mundial Femenino.

De igual forma, esa entidad hizo un llamado a la jugadora para que presente la denuncia formal por ese delito y así se establezca el grado de la agresión cometida por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“El ministerio público ha dictado este lunes un decreto en el que inicia diligencias para llevar a cabo la investigación de los hechos objeto de denuncia y acuerda dirigirse a la futbolista para informarla de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión”, apuntó Marca.

Así las cosas, el caso se torna más grave que nunca para Rubiales. Los delitos de agresión contra las mujeres son algunos de los más delicados en la justicia española.

Si es denunciado, investigado y hallado culpable, Rubiales se enfrenta a una pena de entre uno y cuatro años de prisión por agresión contra una mujer. Esta nueva pena se aprobó con el reciente endurecimiento de las leyes contra la violencia de género en esa nación, agregó la firma de abogados Dexia.

Este fue el momento del beso entre Rubiales y Hermoso:

Por ahora, resta esperar si Hermoso toma la decisión de denunciar a Rubiales ante la fiscalía española y si la investigación en su contra sigue de acuerdo con las leyes vigentes en esa nación.

Madre de Luis Rubiales se va a huelga de hambre por trato contra su hijo

Ángeles Béjar, mamá de Rubiales, anunció que haría una huelga de hambre y que se encerraría en una iglesia del municipio de Motril hasta que cesen los supuestos ataques contra el presidente de la RFEF.

“La cacería inhumana y sangrienta que están haciendo con mi hijo es algo que no se merece”, apuntó la madre del dirigente español.

Rubiales no renunció a la dirigencia de la RFEF, pero sí fue suspendido por 90 días por la Fifa a causa de sus acciones que han levantado una enorme controversia a nivel global.

Qué había dicho Luis Rubiales tras no presentar la renuncia

El dirigente español sostuvo, y sostiene aún, que el beso no fue forzado sino que supuestamente fue consensuado con la jugadora que celebraba la obtención de la Copa del Mundo.

“El beso fue consentido. Tuvimos cariñosísimos en esa concentración. En el momento que apareció Jenni, me levantó del suelo que casi nos caemos. Y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella me subió en brazos y nos abrazamos. Le dije que se olvidara del penalti. Le dije que habíamos ganado el mundial gracias a ella. Me respondió que era un crack y le dije: ‘¿Un piquito?’, y ella dijo ‘vale’”, comentó en su momento Rubiales.