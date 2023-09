Ya pasaron tres semanas desde que la Selección de España se coronó campeona del Mundial Femenino que se disputó en Australia y Nueva Zelanda, luego de ganarle a Inglaterra en la final por 1-0, consiguiendo así su primer título de esta magnitud.

Sin embargo, más allá del partido en sí, todas las opiniones, críticas, análisis y demás se fueron enfocadas hacia el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso que le dio a la jugadora Jenni Hermoso en medio de la celebración.

Este fue un acto criticado por todo el mundo, al punto de pedirle a Rubiales que dejara su puesto tanto en la Federación como en la Uefa, ya que en medio de la lucha que llevan las mujeres para que las respeten, para que no haya acoso y demás, la imagen que dio el mandatario fue todo menos ejemplar.

Sin embargo, este argumentó en varias ocasiones que no era culpable y que por eso no iba a dimitir de ninguno de sus cargos, ya que todo había sido consensuado y en ningún momento hubo ningún tipo de violencia hacia la jugadora.

Ahora, después de mucho tiempo en el que se le exigía a Rubiales que dimitiera de sus puestos, el presidente de la Federación Española de Fútbol presentó oficialmente su carta de renuncia por el caso en el que estuvo involucrado en la final del Mundial Femenino con la jugadora Jenni Hermoso.

Así se lo confirmó el mismo Rubiales al periodista Piers Morgan justo antes de que la Federación anunciara la salida del dirigente.

En la entrevista, Rubiales aseguró: “Sobre mi renuncia, sí, sí lo voy a hacer porque sencillamente no puedo seguir con mi trabajo. Lo hablé con mi padre, con mis hijas y ellos saben que no es por mi culpa”.

“Mis amigos también me decían que tenía que salir para enfocarme en mi dignidad y así poder seguir con mi vida, ya que si no le iba a hacer daño a las personas que amo, al deporte que amo y a la Federación, a la que le he entregado y he construido tanto desde hace mucho tiempo, entonces cuando eso no me afecta solamente a mí sino a más personas y organizaciones, creo que esta es la decisión más inteligente y por eso renunciaré”, concluyó Rubiales en la entrevista con Morgan.

Por otro lado, en la carta presentada dejó en claro que no solo deja su puesto en la RFEF, sino también su puesto como vicepresidente de la Uefa.

🚨 BREAKING: Luis Rubiales has resigned as RFEF President

As well as resigning from his his vice-president position in UEFA pic.twitter.com/Nb2cDXLlbU

— Alex Ibaceta (@alexibaceta23) September 10, 2023