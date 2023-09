La futbolista española Jenni Hermoso presentó denuncia ante la justicia contra el presidente de la federación española, Luis Rubiales, por el beso que le dio en la final del Mundial, informaron este miércoles fuentes de la fiscalía.

La denuncia fue presentada el martes y era imprescindible para que la vía penal avanzara, después de que la fiscalía de la Audiencia Nacional la iniciara con la apertura de una investigación contra el ahora suspendido Rubiales por un “presunto delito de agresión sexual”.

Tras la denuncia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue la que ofreció a Hermoso la posibilidad de denunciar a Rubiales por un delito de agresión sexual, presentará próximamente una querella contra él.

Hace algunos días, el directivo de la RFEF dio una rueda de prensa en la que entregó su versión de los hechos con la jugadora de la Selección de España.

“El beso fue consentido. Estuvimos cariñosísimos en esa concentración. En el momento que apareció Jenni, me levantó del suelo que casi nos caemos. Y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella me subió en brazos y nos abrazamos. Le dije que se olvidara del penalti. Le dije que habíamos ganado el mundial gracias a ella. Me respondió que era un crack y le dije: ‘¿Un piquito?’, y ella dijo ‘vale’”, comentó en su momento Luis Rubiales.