Peña fue contundente y pidió al Gobierno Nacional no subirse al triunfo del pesista Luis Javier Mosquera, medallista de plata en Tokio, luego de que el apoyo al deportista fuera entregado únicamente por cuenta de la Gobernación del Valle del Cauca.

El presidente de la Federación Colombiana de Pesas agregó que los encargados de posicionamiento deportivo en el Ministerio del Deporte eran personas llenas de “arrogancia” que nunca quisieron mantener un diálogo fluido con la Federación o el deportista.

“La comunicación con el señor de posicionamiento deportivo fue difícil, no solo para pesas sino para todas las federaciones. Reinaba la arrogancia y no tuvo un diálogo con nosotros. Yo tuve un momento de comunicación diciéndole que era muy importante el evento clasificatorio, dijo que no había plata, que el Ministerio no tenía plata para ese evento”, sentenció Peña, en esa emisora.