Aunque el brasileño aún tiene contrato con PSG hasta 2025, su bajo rendimiento luego del Mundial y su edad lo pondrían fuera del equipo cuando se acabe la temporada.

Como su carrera ha sido llevada por su padre, algunos intermediarios han estado en Inglaterra en su representación, dice Anfield Edition, medio de comunicación que sigue al Liverpool.

🥈| Intermediaries for Neymar are believed to have spoken to a number of Premier League clubs, including Liverpool, before the forward’s likely exit from PSG. [@GraemeBailey and @TomGott2] pic.twitter.com/sut3ObHATm

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) February 16, 2023