Luis Díaz ha compartido en los últimos días postales con las que abre la esperanza entre los fanáticos del Liverpool y en las que incluso muestra el cambio de ‘look’ que ha tenido en los últimos meses.

Después de que regresó a las jornadas de práctica con el resto del equipo dirigido por Jurgen Klopp, el delantero fue protagonista de imágenes que provocan expectativa sobre su pronta vuelta a la competencia.

Luis Díaz, en Liverpool: de vuelta a terreno tras lesión

Las imágenes del guajiro ilusionan a pesar de que en principio se indicó que es poco probable que esté disponible para la serie de los octavos de final de la Champions League contra Real Madrid.

El encargado de divulgar la postal fue el propio Liverpool, que a través de su cuenta institucional de Twitter compartió un mensaje de aliento dirigido para el futbolista colombiano.

Esta fue la publicación con la que se dan muestras de la recuperación que ha tenido el guajiro, después de una lesión que lo ha dejado durante varios meses por fuera del equipo.

Great to see you back out on the grass, @LuisFDiaz19 🏃‍♂️💪 pic.twitter.com/w0P98KA4WJ

— Liverpool FC (@LFC) February 16, 2023