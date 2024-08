La nadadora paraguaya Luana Alonso, que representó a su país en la prueba de los 100 metros mariposa de los Juegos Olímpicos de París, fue expulsada de la Villa Olímpica por el comité de su país “por conducta inapropiada” y haber generado un “ambiente inadecuado” para su delegación.

La atleta, que además de su talento deportivo, también deslumbró por su belleza en el complejo acuático donde se desarrollan las pruebas de nado, fue sancionada por su país luego de que saliera de la villa sin permiso para hacer turismo en París mientras sus compañeros estaban compitiendo.

El 27 de julio, después de su eliminación en la primera serie de los 100 metros mariposa (quedó en el sexto lugar con un tiempo de 1:03.09), la nadadora paraguaya, de tan solo 20 años, salió a conocer varios lugares icónicos de la capital francesa y, además, estuvo en Disneyland París, lugares donde se tomó varias fotos que compartió en redes sociales, lo que generó malestar en el resto de la delegación paraguaya.

La situación fue calificada como un “pequeño acto de indisciplina” por Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico de Paraguay (COP). Pérez sostuvo que el comportamiento de Alonso no era normal y que el comité investigaría el caso al regreso de la delegación a Paraguay.

Sin embargo, Larissa Schaerer, jefa de la misión del COP, expulsó a la deportista “por su propia voluntad” y no haber “pernoctado en la villa de atletas”.

“Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica”, agregó Schaerer en un comunicado.

Alonso, que participó en sus segundos Juegos Olímpicos, tras las justas de Tokio, en las que debutó con 17 años, anunció su retiro del deporte en sus redes sociales. “Natación: gracias por permitirme soñar, me enseñaste a luchar, a intentar, la perseverancia, el sacrificio, la disciplina y muchas cosas más”, escribió la deportista en redes sociales.

“Te di parte de mi vida y eso no lo cambio por nada en el mundo porque viví las mejores experiencias, me diste miles de alegrías, amigos de otros países que siempre los voy a llevar en mi corazón, oportunidades únicas. No es un adiós, es un hasta pronto”, agregó.