El delantero colombiano Díber Cambindo no seguirá su carrera deportiva en Cruz Azul, ya que este elenco decidió cederlo a Necaxa, cuadro que también compite en el balompié mexicano.

La directiva de Cruz Azul, club al que iría Kevin Mier, quiere traer un nuevo aire para la institución y con esto, muchos jugadores del plantel no seguirán siendo tenidos en cuenta de cara a los próximos retos. Uno de los jugadores que recibió el no por parte de la junta es el colombiano Díber Cambindo, que se lució en el Deportivo Independiente Medellín y por eso, llegó a La ‘Máquina’, pero allí no terminó demostrando lo que se le vio en tierras cafeteras.

(Vea también: Jugador que hace bastantes goles en el fútbol mexicano llegaría a Millonarios)

“Anselmi y Alonso trabajan en conjunto para afianzar el nuevo proyecto. Hay refuerzos adelantados que llegarán a tiempo; ya comenzó la reestructura en diversas áreas. Se están haciendo cosas diferentes”, afirmó Adrián Espareza Oteo, especialista y conocedor de las noticias de Cruz Azul.

Además de esto, César Luis Merlo, especialista en el mercado de pases, sentenció la salida de La Pantera de su actual club, luego de confirmar: “Díber Cambindo es nuevo refuerzo del Necaxa: Cruz Azul lo cede a préstamo por un año y con opción de compra”.

A la salida del colombiano se suma Iván Morales, Sebastián Jurado y Carlos Salcedo. En los próximos días se conocerá el nuevo delantero del cuadro azul, el cual, deberá ser uno de los más destacados del fútbol mexicano para así, ayudar a su equipo a ser protagonista, siendo este el nuevo objetivo de su directiva.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

Pulzo complementa

Harold Preciado, delantero de Santos Laguna, se convirtió en el quinto jugador colombiano en consagrarse goleado en la Liga de México al cerrar la fase regular del torneo Apertura 2023 con 11 goles. Proveniente del fútbol chino, Preciado llegó como refuerzo en el Clausura 2022 y ha incrementado su rendimiento, marcando seis goles en ese torneo, siete en el Apertura 2022, y ocho en el Clausura 2023.

A lo largo del Apertura 2023, anotó 11 goles en ocho partidos, representando el 35.48 % de las anotaciones del Santos. Este logro le otorga al Santos su octavo título de goleo individual en la historia del club.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.