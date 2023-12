Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus e Inter de Milan hacen parte de la exitosa carrera de Juan Guillermo Cuadrado, quien es uno de los pocos colombianos de la generación dorada que aún se mantiene en lo más alto del balompié internacional.

(Vea también: Quintero, afectado, recordó a ‘Bolillo’ y le cantó la tabla: “No me va a desprestigiar”)

Sin embargo, los años no llegan solos y el ‘panita’ ya quema sus últimos cartuchos en el fútbol de élite, pues así lo dio a entender en una entrevista con el medio TUDN en la que reveló las ligas en las que le gustaría jugar después de Inter de Milan.

“Ahora mismo siempre he pensado estar en Europa otros dos, tres años, pero obvio, si sale algo bueno. Siempre me ha llamado la atención Estados Unidos, sentirme cerca de casa. México también me parecería una buena opción y claro, si se da la oportunidad me encantaría”, precisó.