Este miércoles 8 de noviembre, América de Cali cayó derrotado en su casa 1-2 ante Atlético Bucaramanga por la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay y perdió su opción de ser cabeza del grupo B de los cuadrangulares.

(Vea también: Susto por grupo B en cuadrangulares de Liga; memes para Millonarios, Nacional y América)

Una vez terminado el compromiso, a las afueras del estadio Pascual Guerrero se presentó un reprochable hecho que involucró al jugador del ‘Leopardo’ Juan David Rodríguez.

Todo ocurrió cuando el futbolista se dirigía junto a su familia (al aparecer con su esposa e hijo) hacia el lugar donde había parqueado su vehículo y fue abordado por seguidores del América que le pidieron quitarse la su camiseta, según contó el periodista Felipe Lucero.

A la @PoliciaColombia solo se le ocurrió decirle que no siguiera caminando en esa dirección o sería golpeado por los hinchas. El futbolista se dirigía hacia el lugar donde había parqueado su vehículo y estar con su bebé de apenas meses de nacido. — Felipe Lucero (@Ellucero) November 9, 2023

La Policía intervino y, al parecer, solo le solicitó al jugador no continuar su camino hacia esa dirección porque podría ser agredido físicamente, agregó el comunicador.

Jugador de Bucaramanga se pronunció por problema con hinchas de América

Pocos minutos después de lo sucedido, Juan David Rodrígueaz Rico se expresó en su cuenta de X (antes Twitter) y les pidió perdón a los hinchas del América.

“Pido disculpas por salir caminando junto a mi esposa alrededor del estadio después del partido en mi uniforme de presentación para ir a nuestra casa”, escribió inicialmente.

Pido disculpas a algunos hinchas del America de Cali por salir caminando junto a mi esposa alrededor del estadio después del partido en mi uniforme de presentación para ir a nuestra casa… — Juan David Rodriguez Rico (@jdrico67) November 9, 2023

Según las explicaciones del jugador del Bucaramanga, el hecho puso en riesgo su vida, la de su esposa y la de su hijo, quien tiene solo unos meses de nacido.

Lee También

“No tenía otra ropa que no fuera la del equipo al que hoy me debo. No pensamos que eso podría poner en riesgo nuestra vida y la de nuestro hijo. No volverá a suceder”, agregó el deportista en su publicación.

No tenía otra ropa que no fuera la del equipo al que hoy me debo. No pensamos que eso podría poner en riesgo nuestra vida y la de nuestro hijo. No volverá a suceder. — Juan David Rodriguez Rico (@jdrico67) November 9, 2023

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.