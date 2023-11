En las últimas horas se viralizaron unas declaraciones que dio el técnico bogotano y que muchos en redes tildaron de “machistas” y poco respetuosas.

Todo se dio luego de que le preguntaran por los supuestos jugadores del América que habían sido bloqueados por la Selección Colombia pensando en una posible convocatoria, pues se refirió a ese tema como un “chisme que podría soltar mi mujer y se tendría que tratar de la misma forma que si lo dijera ella”.

Acá, las palabras en cuestión:

A raíz de esto, varios usuarios en redes comenzaron a preguntarse por la mujer del entrenador, a quien tiene presente en varias de sus ruedas de prensa.

En su cuenta de Instagram, el técnico ha compartido una que otra imagen en compañía de su esposa, quien se llama Gina Mendoza Lafaurie y con quien tiene dos hijas.

En su perfil de LinkedIn aparece con estudios en Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar, un diplomado en marketing en el Australian Pacific College y un posgrado Gestión Deportiva en el Johan Cruyff Institute, de Barcelona.

Este último estudio al parecer le sirvió para que fundaran junto a Lucas González su negocio Global Fútbol Institute, el cual es un proyecto que ha formado a diferentes personas en varias áreas deportivas vinculadas al fútbol.

De hecho, en su página oficial tienen publicados testimonios de entrenadores que se han tomado algún curso allí, entre los que se encuentran Alberto Gamero, Harold Rivera, Santiago Escobar, entre otros.

“Este curso me ha servido de mucho. Estoy muy agradecido con estas sesiones de clase que hemos tenido. En este curso me he enriquecido tanto que ahora comprender muchas cosas se me hace más fácil”, se lee en el comentario de Alberto Gamero.