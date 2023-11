El cuadrangular A parece ser el más suave si se tiene en cuenta que en él quedaron: Águilas Doradas, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Deportivo Cali.

(Vea también: Así se jugará la final de la Copa Colombia entre Nacional y Millonarios; paisas, felices)

Entre tanto, el B es considerado como grupo de la muerte debido al peso de los equipos que lo conforman: Independiente Medellín, América de Cali, Atlético Nacional y Millonarios.

Es por ello que en redes sociales apareció una ola de memes, burlas y chistes para esa serie, en la que todos se pueden considerar favoritos, pues no hay rival débil y cada partido será considerado como clásico.

En consecuencia, la primera jornada quedó así: Tolima vs. Junior, Cali vs. Águila, Nacional vs. Millonarios y América vs. Medellín.

Además, también se sorteó la localía de la final de la Copa Colombia, definición que disputarán Nacional y Millonarios, que al compartir cuadrangular se tendrán que ver las caras 4 veces seguidas.

Lee También

Memes para grupo B en cuadrangulares de la Liga Betplay

Acá, algunas de las publicaciones más ingeniosas:

El grupo B es de la muerte Jajaja ayyy gono 🔥🔥 pic.twitter.com/OGKRmmCQR8 — Mago🔟🎄 (@breinerca1107) November 9, 2023

El grupo A de los cuadrangulares / El grupo B de los cuadrangulares. pic.twitter.com/c96wmArW5H — Mateo Organista (@organista_mateo) November 9, 2023

La policía viendo el grupo B de los cuadrangulares del FPC pic.twitter.com/untpgp94Sz — Felipe Tapasco (@Pipetapasco) November 9, 2023

Ese Grupo B va a ser una carnicería! Vamos los Millos! 🔵🔵🔵🔵🔵⚪⚪⚪⚪⚪ pic.twitter.com/bkqTcldCjY — Salchipapas After Sex. (@Mequetrefus) November 9, 2023

Grupo A/ Grupo B 💀💀 pic.twitter.com/XgGLOkij2m — El Tortugazo (@ElTortugazo) November 9, 2023

Yo con el grupo B:pic.twitter.com/NIdde2Mzlr — Candace Embajadora Ⓜ️⭐️16⭐️ (@Tefaaa_19) November 9, 2023

EL GRUPO B pic.twitter.com/gUUaCXdlnI — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) November 9, 2023

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.