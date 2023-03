Preocupación hay en los hinchas de Atlético Nacional luego de la lesión que presentó Kevin Mier en medio del clásico paisa que se disputó ayer en el Atanasio Girardot. Un movimiento en falso que tuvo el joven arquero hizo que se resintiera y en una de sus piernas. Su llanto al salir en camilla del terreno de juego preocupó mucho más a propios y extraños pues parecía que sería una lesión de gravedad.

En la rueda de prensa posterior al juego, a Paulo Autuori le preguntaron al respecto y este no entregó detalles pues aún no se habían hecho estudios y los médicos no tenían certeza de el problema que sufrió el portero verdolaga. En las redes sociales los seguidores verdes mostraron su tristeza por perder otro jugador pues actualmente el cuadro verde tiene bajas importantes y Mier se sumaría a ellas. Además muchos se cuestionaron sobre la preparación física del equipo ya que se está volviendo costumbre que en cada partido Nacional tenga futbolistas con problemas físicos, lo que le ha traído muchos problemas en la Liga BetPlay.

Cuál sería la lesión de Kevin Mier

La incertidumbre sobre la salud del cancerbero titular crecía con el correr de las horas, pero en la tarde de este domingo se conoció cual sería la lesión. Según contó el mismo Carlos Antonio Vélez, el nacido en Barrancabermeja tendría un esguince lateral de tobillo izquierdo.

Uff! Q susto! 🙏🙏

“Kevin Mier: Esguince lateral de tobillo izquierdo. Mecanismo torsional al quedarsele el guayo enterrado en la grama y girar sobre su propio eje. Estudios iniciales descartan fracturas, nueva evaluación en el transcurso de la semana para definir incapacidad.” — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 26, 2023

Por otra parte, Juan Felipe Cadavid también confirmó que aún no se puede descartar una posible fractura pues habría que esperar que se desinflame el tobillo.

Tras primer examen Kevin Mier tendría esguince de tobillo, la imagen salió así. Pero hablando con un médico en Bogotá, me explica que en esa articulación un segundo examen podría mostrar una fisura o fractura. Esta semana se harán más exámenes. Hay que esperar que desinflame. — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) March 26, 2023

Por ahora Nacional no se ha pronunciado oficialmente sobre la lesión de Kevin Mier. Se espera un comunicado en las próximas horas.