Se ha conocido en las últimas horas que Karim Benzema no es el delantero 9 que necesitaban en el club árabe. Nuno Espíritu Santo, reveló que el francés no era el jugador que él quería y que pese a lo que muchos medios dijeron, él no habría pedido su fichaje.

El periódico árabe Asharq Al-Aswat ha declarado que existe un ambiente de tensión entre Benzema y el técnico portugués. El francés que fue presentado el 8 de junio en el club asiático, y que escribió su historia con el Real Madrid, se encuentra en boca de los medios a nivel mundial, pues nadie esperaba que fuese rechazado por algún técnico.

Espíritu Santo le ha hecho saber a Karim que no quiere contar con él porque no cuadra en el estilo de juego y eso sería el detonante. Además, según el medio árabe, el problema también empezó cuando exigió el brazalete de capitán por su importancia en el fútbol europeo, pero el mismo técnico le habría negado esa petición y los roces no han parado.

El medio árabe también explicó que Benzema le ha pedido al club que encuentre rápidamente una solución a esta situación. Según se conoció, el francés ni siquiera estuvo presente en el último entrenamiento del equipo tras legar en medio de acuerdo millonario.

Cabe recordar que el delantero también tuvo un problema similar, pero con el seleccionado de Francia, cuando el técnico Didier Deschamps, lo marginó del Mundial de Catar 2022 tras conocer la lesión que lo alejó por unas fechas con el Real Madrid y después no le dio chances de regresar.

Ahora solo queda esperar si el paso de karim por Arabia termina o continua, y si cambia la visión del portugués al mando del Al Ittihad.