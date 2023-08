El fútbol en Arabia Saudí no es solo un juego. También es un fenómeno de masas que genera identidad en sus habitantes (es el deporte nacional) y un tentáculo fuerte del proyecto Visión Saudí 2030, una estrategia que el príncipe heredero y primer ministro, Mohammad bin Salmán (37), ideó en 2016 con la intención de diversificar la economía del país asiático para dejar de lado la dependencia del petróleo.

Las autoridades saudíes quieren vender la imagen de que su país es un lugar amigable, tranquilo, seguro, opulento, en pocas palabras, que es un sitio en el que se puede hacer un turismo caro, lujoso (con restaurantes finos, carros de alta gama, hoteles de cinco estrellas); pero también un sitio en el que se puede invertir, realizar negocios, pensar un proyecto de vida.

Por eso, en los 8 meses que han pasado desde diciembre de 2022, cuando el Al-Nassr, uno de los equipos de fútbol más reconocidos del país, dio el golpe en el mercado y fichó a Cristiano Ronaldo después de ofrecerle un salario de 200 millones de euros por temporada, han llegado al balompié saudí otras figuras que, con lo que reciben de remuneración, se metieron en la lista de los mejor pagados del mundo.

Un par de décadas atrás, en América Latina, muchas personas soñaban con irse a vivir a Estados Unidos, ganar dólares, tener una mejor calidad de vida y alcanzar el “sueño americano”. Al parecer, eso mismo está pasando en el fútbol mundial. Ahora los jugadores, en especial los que fueron estrellas en Europa, pero ya tienen más de 30 años, se dejaron seducir por el brillo del dinero árabe para asegurar su futuro, el de sus familias y comunidades cuando se retiren.

Desde el pasado 6 de junio, cuando fue confirmado Karim Benzema como nuevo jugador del Al-Ittihad, el “milagro futbolístico árabe” ha experimentado un estallido. En este tiempo, aterrizaron en la Saudi Pro League seis cracks (Neymar, N’Golo Kanté, Sadio Mané, Jordan Henderson, Riyad Mahrez y Kalidou Koulibaly) que ahora, junto a CR7, tienen salarios estratosféricos: entre los 8 reciben un total de 745 millones de euros anuales.

Esa cantidad de dinero es posible pagarla gracias a que el Fondo Soberano de Inversión de Arabia Saudita, una institución colectiva de propiedad del Estado que tiene un presupuesto estimado de 650.000 millones para funcionar, se convirtió en el socio mayoritario de los 4 equipos más tradicionales del país: Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli.

Con eso, los equipos árabes tienen, según un ranking que hizo el periódico francés LeParisien, a ocho de los diez futbolistas que más dinero ganan en el mundo. Los únicos que están en el listado y juegan en otros países son el francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi.

Mbappé estuvo cerca de migrar a Arabia, pues el Al Hilal propuso al PSG pagarle 300 millones de euros para quedarse con sus servicios, pero el cuadro parisino –propiedad de la empresa Qatar Sports Investments– rechazó la oferta.

A Messi, de acuerdo con las versiones que manejó la prensa internacional, también le hicieron propuestas desde territorio saudí; sin embargo, este no las contempló y se inclinó por la oferta del Inter Miami, en donde recibe 45 millones de euros al año (4.5 más de los que ganaba en el PSG).

