En días recientes, Cristiano Ronaldo llamó la atención al afirmar que no volvería a jugar en las Ligas de Europa y que tampoco lo seduce el fútbol de Estados Unidos, en el que competirá otro gran referente del balompié mundial de los últimos años, el argentino Lionel Messi.

“A Europa tengo claro que no volveré a jugar, quiero seguir en Arabia (Saudita) como ya lo he dicho. No, en Arabia el campeonato es mucho mejor que el de Estados Unidos”, aseguró el portugués al responder a la pregunta sobre un posible reencuentro con Messi, esta vez en la MLS, competición elegida por otras estrellas para darle fin a sus carreras.

(Vea también: Arabia busca futbolistas para jugar tercera división: ofrecen hasta $ 16 millones y casa)

“La liga saudí ha mejorado y el próximo año será todavía mejor”, añadió Cristiano Ronaldo, quien juega para el Al-Nassr F. C., al lado del también colombiano David Ospina. Según los portales de Arabia Saudita, la llegada de Cristiano a ese país ha influido para que otras figuras hayan elegido fichar por clubes de esa nación.

En Al-Nassr también juegan Marcelo Brozović, Seko Fofana y están en negociaciones con Moussa Diaby, Alex Telles y crece el rumor de que llegue Sadio Mané. Además, entre los rumores también estuvo Juan Guillermo Cuadrado, pero no llegó.

Por su parte, en el Al-Ahli militan Edouard Mendy y Roberto Firmino. Mientras que está cerca de fichar a Riyad Karim Mahrez y a Saint-Maximin.

Entre tanto, en el Al-Ittihad ya cuentan con Karim Benzema, Diogo Jota y están a un paso de contratar a Diogo Jota y a Fabinho. Además, el colombiano Luis Díaz suena fuerte para recalar allí. Mientras que en el Al-Hilal compiten Ruben Neves y Kalidou Koulibaly.

Pero muchos no creen que por la influencia de Ronaldo otros referentes estén prefiriendo jugar en la Liga saudí de fútbol. Expresan que por el tema económico ven ese lugar como un gran destino.

(Lea también: ¿Qué equipos de la ‘Leagues Cup 2023’ pasarán directo a Concachampions?)

Una gran apuesta

Cuando se especuló que Lionel Messi podría llegar al fútbol de Arabia, se hablaba que la oferta rondaría los 400 millones de euros (unos 440 millones de dólares) y que parte de ese dinero se pagaría con el fondo soberano saudita (Public Investment Fund, PIF, por sus siglas en inglés), que en definitiva es un fondo del Estado del país del Golfo.

Pero, ¿por qué el dinero del Estado se utilizaría para pagar el fichaje de Messi? La posible llegada del actual campeón del mundo estaría relacionado con el “sportwashing” un procedimiento que se volvió popular en los países cuya riqueza proviene de los llamados “petrodólares”.

En días pasados, en medio de la ola de grandes fichajes para jugar en el país saudí, este diario explicó que el término “sportwashing” (blanqueamiento deportivo), que fue acuñado hace un par de años por organizaciones de derechos humanos, hace referencia a una estrategia que emplean los países para mejorar su imagen y reputación fuera de sus fronteras por medio del deporte, sobre todo si estos son señalados de violaciones a derechos humanos.

(Puede leer: Equipo de Cristiano Ronaldo estaría ahogado en deudas y la Fifa le pondría una dura sanción)

La estrategia que tendrían

“Para ello, celebran en sus países olimpiadas, mundiales, o los torneos más seguidos del planeta. Bautizan estadios de fútbol, ocupan los espacios de publicidad en las camisetas, o directamente compran los equipos, inyectando grandes sumas de dinero que luego se convierten en grandes fichajes para alegría de sus aficiones”, explica la organización Amnistía Internacional.

Por lo pronto, el fútbol de Europa empieza a quedarse sin varias de sus figuras, atraídas por lo que pueden lograr en Arabia. “Paso a paso creo que esta liga estará entre las 5 mejores del mundo, pero necesita tiempo, jugadores, infraestructura, pero creo que este país tiene un gran potencial y extraordinarios aficionados, la liga será grandiosa”, agregó Ronaldo.

Y como lo reseña la agencia AFP, fichar a Cristiano Ronaldo no es suficiente para la rica monarquía de Arabia Saudita, lanzada ahora a atraer a otras grandes estrellas, una ofensiva deportiva con un fuerte componente geopolítico.

(Vea también: Los negocios de Cristiano Ronaldo: así amasa su fortuna más allá del deporte)

El reino de la península arábiga, criticado por violaciones de los derechos humanos, está determinado a utilizar el fútbol para mejorar su imagen internacional, y dispone para ello de abundantes petrodólares para satisfacer su ambición.

Los clubes del campeonato de Arabia Saudita han establecido una lista “con más de diez estrellas” del fútbol para incorporarlas al campeonato. “El objetivo es poner en marcha una liga muy fuerte y competitiva y elevar el nivel de los clubes sauditas”, resumió un responsable del gobierno saudita.

En total, las autoridades sauditas están “en contacto con más de 10 jugadores, muchos de los cuales han ganado la Copa del Mundo o la Liga de Campeones, para que se unan al campeonato saudita la temporada que viene”, declaró a la AFP una fuente cercana a las negociaciones.

Arabia Saudita, bajo el impulso del príncipe heredero Mohammed Ben Salman, dirigente de facto del reino, busca mejorar su imagen ligada a un islam severo y atraer turistas e inversores, en parte gracias al deporte.

Con el apoyo y el dinero

El primer exportador mundial de petróleo bruto, que pretende diversificar su economía, ha gastado ya centenas de millones en los contratos deportivos como el fichaje de Ronaldo pero también con la organización del prestigioso Rally Dakar, de un Gran Premio de Fórmula 1 o el lanzamiento de un circuito de golf (LIV Golf Tour) que pretende competir con los tradicionales (estadounidense y europeo).

Debido a todas estas iniciativas, Arabia Saudita está acusada de querer “blanquear mediante el deporte” su historial en materia de derechos humanos.

(Lea también: Las lujosas vacaciones de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en paradisíaco destino)

El fondo soberano saudita (PIF), uno de los más ricos del mundo, es el encargado de gestionar la estrategia para atraer a los jugadores y no los propios clubes, según fuentes cercanas a las negociaciones. Está previsto que los jugadores se repartan entre cinco equipos: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab, Al-Ittihad y Al-Ahly.

Los equipos sauditas son actualmente propiedad pública, bajo la supervisión del ministerio de Deportes, pero un plan de desarrollo del fútbol prevé su privatización antes de 2030.

El campeonato cambia el formato, pasando de 16 a 18 equipos, autorizados a alinear cada uno hasta ocho jugadores extranjeros. El objetivo de la liga saudita es doblar los ingresos que genera para alcanzar los 8.000 millones de riyals (cerca de 2.000 millones de euros) con la vista puesta en 2030.

“La Saudi Pro League estará apoyada en su ambición por convertirse en uno de los diez campeonatos más grandes del mundo”, informó la agencia oficial de prensa saudita SPA.

(Le puede interesar: Ambulancia, en fuera de lugar cuando atendía a lesionado; quedó varada en medio del campo)

El mayor golpe sobre la mesa de Arabia Saudita hasta la fecha fue el fichaje de Cristiano Ronaldo por el club Al-Nassr a finales de diciembre. El portugués estaría ganando ya el salario más elevado de la historia del deporte, cerca de 200 millones de euros (213 millones de dólares) por temporada según información no confirmada.