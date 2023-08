El ‘Pibe’ Valderrama es conocido en todo el mundo del fútbol debido a su gran talento, calidad y capacidad para jugar a la pelota; fue el capitán de una de las mejores selecciones Colombia de la historia y hace parte de los grandes jugadores que han pasado por el balompié nacional e internacional y siempre se ha destacado por defender a capa y espada el fútbol suramericano.

Valderrama, que también se ha caracterizado por su forma de expresarse en público mediante entrevistas y demás, lo que siente de las personas, técnicos, jugadores y dirigentes. Esta vez, habló para el diario “La Nación” de Argentina y recordó las palabras con las que Mbappé se refirió al fútbol suramericano días antes del Mundial de Catar 2022.

El ‘Pibe’ expresa que: “Mbappé dijo en mayo de 2022 que el fútbol en Sudamérica no estaba tan avanzado como en Europa. Pero el campeón Mundial es Argentina, el Olímpico es Brasil, en el Sub-20 manda Uruguay y en el Sub-17, Brasil también”.

“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan“. Estas fueron las declaraciones de Mbappé antes de la cita mundial.

Fue un tema que en su momento generó mucha polémica y varios futbolistas se refirieron a sus declaraciones. Para nadie es un secreto que la estrella francesa ha estado en el “ojo del huracán” por todo el mundo del fútbol debido a sus comportamientos y declaraciones arrogantes.

Por último, el ‘Pibe’, espera que Kylian Mbappé pida disculpas a todo el fútbol suramericano y se retracte de sus declaraciones: “Cuando uno se equivoca, después puede decir: ‘Sí, señor, me equivoqué’. Pero no lo he oído”.