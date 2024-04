El parón de los jugadores del conjunto barranquillero en la primera anotación de Millonarios desató una controversia en redes sociales, ya que muy pocas veces (incluso hace mucho) se ve algo así.

Aunque para muchos debió ser sancionada una falta contra José Enamorado antes del gol, la decisión del juez fue la de continuar el juego. No obstante, la anotación de Leonardo Castro no llegó justo después de esa acción.

La molestia de los futbolistas del ‘Tiburón’ fue expresada durante unos segundos, ya que se quedaron completamente quietos una vez sacaron desde la mitad del campo.

Acá, el video de lo sucedido:

Lo que acaba de pasar en El Campin es increíble, los jugadores del Junior le entregan el balón al rival y se quedan quietos, no hubo gol porque Millonarios no definió bien pic.twitter.com/5E4e73EfeT — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) April 18, 2024

Jugadores del Junior protestaron en rueda de prensa

Pero allí no quedó todo, pues, una vez terminado el compromiso, todos se presentaron en la rueda de prensa para protestar por lo ocurrido.

“Si queremos que nuestro fútbol mejore, hay muchas cosas que tienen que mejorar. Lo que pasó hoy no puede seguir pasando. Un juez que tiene unos ayudantes que le están marcando una falta y él por soberbia no la quiere sancionar… Es una cadena de errores que terminan perjudicando al Junior en el juego”, dijo Didier Moreno en la rueda de prensa.

Acá, algo de lo que dijo Didier Moreno:

“Lo que pasó hoy no puede seguir pasando. Los ayudantes del juez le estaban marcando una falta que él por soberbia no quiso sancionar y que desencadenó en errores que perjudicaron a Junior”, Didier Moreno. pic.twitter.com/KqAU4dZ8tD — Habla Deportes (@HablaDeportes) April 18, 2024

De acuerdo con el mediocampista, el referí les dijo en la cancha que vio la infracción, pero no quiso sancionarla.

“Queremos sentar un precedente de que un árbitro no nos puede decir en el terreno de juego que no somos profesionales y que vio la falta y no la quiso sancionar”, agregó Moreno.

Segundos después, el delantero Carlos Bacca tomó la palabra y opinó por la misma línea, agregando que esa acción cambió por completo el partido.

“La decisión [de quedarnos quietos] la tomamos los jugadores dentro del campo. Sentimos que no era justo lo que pasó, eso fue todo. No fue justo. Millonarios no merece que tengamos que hacer esta rueda de prensa así, pero lastimosamente no es lo mismo jugar contra Millonarios estando 0-0 que estando 1-0. Los partidos se pierden por pequeños detalles”, comentó Bacca.

Por último, aseguró que creen que habrá justicia en un futuro.

“Veníamos con las ganas y el deseo, pero sucedió así. Hay un Dios que es justo y estoy seguro que esto no va a quedar ahí porque Dios es justo”, concluyó.

