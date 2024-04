Por: Familia Cardenal

Familia Cardenal: últimas noticias sobre el fútbol colombiano, liga betplay, equipos, tabla de posiciones, hinchas y mucho más. Visitar sitio

Uno de los grandes ídolos de Independiente Santa Fe es Léider Preciado, quien a pesar de ser muy querido en la institución nunca supo que fue alzar un título con la institución santafereña.

En las últimas horas, habló con el podcast que se transmite en YouTube: ‘SiSePuedCast’ y allí hizo referencia a su rivalidad con Millonarios, pues es considerado el “papá de las gallinas”, al ser el máximo goleador de los clásicos. En el mismo espacio, confesó que el equipo azul intentó ficharlo.

(Vea también: Santa Fe sacó su garra ante Once Caldas y aseguró la clasificación a los cuadrangulares)

“En 2002 me ofrecieron llegar a Millonarios. Pese a los rumores que no seguía en Santa Fe me llamó ‘Chiqui’ García para fichar con ellos, le dije que no y nisiquiera pensé la propuesta”, inició ‘Calimenio’.

Y agregó que a pesar de no tener ningún título con Santa Fe (equipo que recibió burlas en redes por error de ortografía), es feliz con su registro: “Soy el máximo goleador en la historia de los clásicos, le marqué 15 goles a Millonarios en 20 partidos”.

Lee También

No podía pasar por alto ese episodio en el que le marcó a Millonarios después de la muerte de su hermano, algo que le cantaron los azules en el estadio. “Es un partido que siempre guardaré en el corazón, no por el resultado, sino por el sentido de enterrar a mi hermano y posteriormente representar a Santa Fe. Porque es mi casa y los aficionados dieron esa fuerza, además, hay hinchas de Millonarios que me ven en la calle y me expresan su respeto”.

“Le hice una promesa a mi hermano de querer dedicarle un gol, celebré, miré para arriba y después agaché la cabeza y me quedé hablando con él, le dije ‘aquí está tu promesa’”, concluyó Léider, quien actualmente trabaja en las divisiones inferiores del club ‘Cardenal’.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.