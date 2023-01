No hay dudas, la contratación de ‘Juanfer’ Quintero en Junior de Barranquilla se puede calificar como la mejor de los últimos años en el FPC, además de ser la inversión más alta de un club colombiano. Sin embargo, el esperado debut del zurdo paisa se puede ver afectado por una sanción que arrastra desde Argentina, en su último partido con River Plate.

Para quienes no lo recuerdan, en medio de lo que fue la despedida oficial de Marcelo Gallardo de la afición del equipo ‘millonario’, en el estadio Monumental de Buenos Aires, el colombiano se fue expulsado por un grosero empujón al juez central, Fernando Echenique. En su momento mencionaron que podría ser un castigo de varios meses o años, debido a que el ‘Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA’, en su Artículo 183 indicaba eso para este tipo de hechos:

“Suspensión de uno a cinco años al jugador que agreda al árbitro aplicándole golpe por cualquier medio, o lo derribe, embista, empuje, dé empellones o zamarree violentamente con propósitos de agresión. Si las lesiones llegan a ser graves, la sanción de suspensión puede llegar a diez años, o hasta expulsión de la A.F.A.”, se lee en el mencionado texto.

Sin embargo, el castigo fue de solo 3 fechas, ya que el informe del árbitro no fue tan fuerte y no le aplicaron los castigos más duros del reglamento. En ese momento, a River le restaba un partido del fútbol argentino y Quintero pagó esa fecha, pero quedaron pendientes 2.

¿Se aplaza el debut de ‘Juanfer’ Quintero con Junior y no jugará con Águilas Doradas e Independiente Medellín?

Por ahora, hay algunas lecturas de la situación y todavía no hay respuesta oficial desde junior o de las autoridades del campeonato. Y en los seguidores del fútbol colombiano hay gran expectativa de lo que puede pasar con ‘JuanFer’ y su vuelta a las canchas.

Algunos argumentan que, al ser competencia de otro país y habiendo pasado 3 meses de la infracción (el partido River Plate vs. Rosario Central fue el 16 de octubre de 2022), la pena ya no tendría que pagarla en Colombia. Como muchas veces ha ocurrido con expulsiones y tarjetas rojas de jugadores que cambian de liga.

Pero otra lectura, mucho más perjudicial para Quintero y Junior, es que su sanción fue de oficio y en el escritorio, además de haber agredido a una autoridad de partido, avalado por AFA y Fifa. Razón por la que el castigo no precluye y tampoco reviste ninguna rebaja.

Esta última versión la dio José Borda, exárbitro profesional colombiano y actual analista arbitral de Caracol Radio. Así lo dijo en el programa ‘El Vbar’, de la misma cadena radial:

“No puede jugar, tiene 2 fechas pendientes de la Liga Argentina, que debió cumplirlas allá y no pudo cumplirlas. Un jugador, cuando tiene inconveniente con un árbitro, debe pagar las fechas, necesariamente, es obligatorio que lo haga, en el país donde cometió la infracción o en el país a donde llegue. En este caso, debe cumplirlas en Colombia”.

Y el experto arbitral dio sus razones, apegado al reglamento de Fifa, para este tipo de acciones groseras y agresiones a los jueces, de parte de los jugadores:

“¿Por qué? El artículo 21, del Código único de Disciplina, que habla de la suspensión temporal por partidos, de un jugador, en el apartado ‘M’, dice que los jugadores que agredan a los árbitros deben pagar en su totalidad las fechas de suspensión que deban”

Una tercera lectura del caso ‘Juanfer’ Quintero y la sanción por empujar a un árbitro, está en que Junior tiene un jugador cedido a la selección Colombia Sub-20, que disputa el Campeonato Sudamericano Sub-20. Así se podría habilitar al zurdo para que juegue con su equipo, mientras vuelve Jhon Jaider Vélez del equipo nacional.

Pero el mismo José Borda dijo que esto no se puede, ya que la gravedad del castigo a Juan Fernando lleva a que no lo habiliten ni le den ese beneficio: “Para este caso, no. Para esta norma, cuando son contra los árbitros las agresiones o infracciones, no rige. O sea que el jugador debe cumplir, necesariamente, las 2 fechas en Colombia”.

Ahora en Junior esperan el famoso ‘transfer’ desde Argentina, que es el documento que hace oficial la transferencia del jugador ante las diferentes autoridades del fútbol local e internacional. Solo en ese momento se podrá inscribir en Dimayor, consultar la sanción y estudiar si hay solución o debe pagar las 2 fechas aplicadas.