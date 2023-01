La mujer fue una de las encargadas de conducir el acto en el que Juan Fernando Quintero saludó a la afición de Junior, que acudió de manera masiva al escenario deportivo para observar al flamante refuerzo de su equipo.

(Vea también: Papelón: Quintero botó penalti en presentación con Junior; el arquero era una mascota)

Y aunque todas las miradas eran para el volante paisa, que estuvo acompañado de su mamá y su hija, niña que no cayó en trampa de periodista de Win, este tuvo tiempo para recrear el ojo una que otra vez para apreciar a la voluptuosa presentadora del evento.

Fue así como en redes sociales, la propia Sandra Escudero publicó fotos que dejaron en evidencia al popular ‘Quinterito’ cuando este le tenía clavada la mirada.

Lee También

Reacción de presentadora de Junior a miradas de Juan Fernando Quintero

La también cantante no dejó pasar por alto la publicación que hizo una cuenta de Twitter dedicada al fútbol colombiano que se denomina ‘Out of context football‘, en donde se compartió la imagen en la que el mediocampista admira a Sandra Escudero mientras esta se dirigía a la afición.

Y aunque no hubo ningún texto para la imagen por lo diciente de la misma, la locutora no se quedó callada y compartió el post agregando 2 emoticones con los que dejó clara su posición.

El primero fue de una cara mirando de manera disimulada, en tanto que el segundo fue otra cara, pero riéndose discreta, con lo que dio a entender que tomó la situación de buena manera.

Acá, la reacción de la mujer:

Pero esta no fue la única particularidad que vivió Quintero en su presentación, ya que falló un penalti ante una mascota que estaba haciendo el papel de arquero y también casi le pegan desaptados que invadieron la cancha al final del acto, pues la entrada era gratuita y las tribunas entraron más de 40.000 personas.